Петрозаводчан предупредили об опасной детской площадке. Сообщение опубликовано в сообществе «Подслушано в Птз».

Автор поста рассказал о том, что на площадке на улице Мерецкова некоторые крепления комплекса повреждены. Конструкции могут представлять опасность для детей.

«Прошу организацию, отвечающую за безопасность на этой площадке, обратить внимание», - написал горожанин. // Фото: vk.com/podslushanovptz