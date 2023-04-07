В Петрозаводске появились подснежники

Фотографии первых подснежников в столице Карелии опубликовала на своей странице Арина Степенная. «Еще только первые белоснежные головы, но красивые до невозможности», - написала Арина. Согласимся, что это очень красиво.

В южных районах России подснежники появляются в январе, а в других регионах цветение приходится на конец февраля - март. В прошлом году первоцветы были замечены в столице Карелии уже в начале марта, в этом – на месяц позже.

Впрочем, Международный день подснежника отмечают 19 апреля. Так что цветы у нас появились вовремя – к своему празднику. // Фото: Арина Степенная