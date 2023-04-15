15 апреля 2023, 13:11
Петрозаводчан предупредили об опасности в центре города
Над тротуаром на улице Максима Горького с дома свисает кусок трубы
Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает жителей Петрозаводска об опасности. Сообщение появилось в паблике учреждения.
По данным ЕДДС, на фасаде дома №11 по улице Максима Горького над тротуаром свисает фрагмент водосточной трубы. Информация об этом передана в управляющую компанию.
Горожан просят быть внимательными и осторожными при передвижении около этого здания. // Фото: freepik.com