15 апреля 2023, 13:11
Происшествия

Петрозаводчан предупредили об опасности в центре города

Над тротуаром на улице Максима Горького с дома свисает кусок трубы

Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает жителей Петрозаводска об опасности. Сообщение появилось в паблике учреждения.

По данным ЕДДС, на фасаде дома №11 по улице Максима Горького над тротуаром свисает фрагмент водосточной трубы. Информация об этом передана в управляющую компанию.

Горожан просят быть внимательными и осторожными при передвижении около этого здания. // Фото: freepik.com

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Петрозаводск
улица Максима Горького
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ЕДДС
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