Петрозаводчан предупредили об опасности в центре города

Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает жителей Петрозаводска об опасности. Сообщение появилось в паблике учреждения.

По данным ЕДДС, на фасаде дома №11 по улице Максима Горького над тротуаром свисает фрагмент водосточной трубы. Информация об этом передана в управляющую компанию.

Горожан просят быть внимательными и осторожными при передвижении около этого здания. // Фото: freepik.com