Петрозаводчан предупредили об опасности на оживленной улице

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей Петрозаводска об опасности. Сообщение появилось в официальном паблике учреждения.

По данным ЕДДС, на проспекте Александра Невского у дома №73 на проезжей части обнаружен открытый люк. Информация передана специалистам для принятия мер.

Горожан просят быть внимательными и осторожными при движении в этом районе. // Фото «Петрозаводск говорит»