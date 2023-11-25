25 ноября 2023, 15:05
Петрозаводчан предупредили об опасности на оживленной улице
На проспекте Александра Невского обнаружен открытый люк
Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей Петрозаводска об опасности. Сообщение появилось в официальном паблике учреждения.
По данным ЕДДС, на проспекте Александра Невского у дома №73 на проезжей части обнаружен открытый люк. Информация передана специалистам для принятия мер.
Горожан просят быть внимательными и осторожными при движении в этом районе. // Фото «Петрозаводск говорит»