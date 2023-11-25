По всей Карелии на следующей неделе будут отключать электроэнергию

На неделе с 27 ноября по 3 декабря в Карелии ожидаются перебои с электричеством. Об этом сообщает официальный интернет-портал республики.

Временные неудобства связаны с плановыми работами, которые будут вести на подстанциях и ЛЭП сотрудники «Прионежской сетевой компании». В разные дни недели свет будут отключать в Костомукше, а также в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Муезерском, Олонецком, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском и Лахденпохском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики принесли извинения жителям республики за вынужденные неудобства. // Фото: unsplash.com / Diz Play