25 ноября 2023, 13:20
Общество

В карельском поселке попрощались с погибшим на СВО военнослужащим

В поселке Лендеры похоронили Владимира Бориса

В поселке Лендеры Муезерского района в пятницу, 24 ноября, прошла церемония прощания с военнослужащим Владимиром Борисом, погибшим в ходе проведения специальной военной операции.

«Память о Володе останется в сердцах всех, кто его знал»,

- говорится в сообщении, опубликованном в группе администрации Лендерского сельского поселения.

Напомним, ранее стало известно о гибели на СВО жителя Петрозаводска Сергея Носова. // Фото: vk.com/public218340088

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Метки: 
Лендеры
владимир борис
военнослужащий
прощание
СВО
новости Карелии