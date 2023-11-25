25 ноября 2023, 13:20
В карельском поселке попрощались с погибшим на СВО военнослужащим
В поселке Лендеры похоронили Владимира Бориса
В поселке Лендеры Муезерского района в пятницу, 24 ноября, прошла церемония прощания с военнослужащим Владимиром Борисом, погибшим в ходе проведения специальной военной операции.
«Память о Володе останется в сердцах всех, кто его знал»,
- говорится в сообщении, опубликованном в группе администрации Лендерского сельского поселения.
Напомним, ранее стало известно о гибели на СВО жителя Петрозаводска Сергея Носова. // Фото: vk.com/public218340088