Бизнесмен не заплатил жителю Карелии при увольнении

Государственная инспекция труда помогла жителю Карелии защитить свои права. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным госинспекции, житель республики работал у индивидуального предпринимателя. Уволившись, он не смог получить полагающиеся ему по закону деньги.

После вмешательства государственного органа бизнесмен был вынужден заплатить. Уволившийся сотрудник получил более 80 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»