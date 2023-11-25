25 ноября 2023, 12:33
Бизнесмен не заплатил жителю Карелии при увольнении
Госинспекция труда восстановила права уволившегося работника
Государственная инспекция труда помогла жителю Карелии защитить свои права. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным госинспекции, житель республики работал у индивидуального предпринимателя. Уволившись, он не смог получить полагающиеся ему по закону деньги.
После вмешательства государственного органа бизнесмен был вынужден заплатить. Уволившийся сотрудник получил более 80 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»