Петрозаводчан предупредили о свисающих над тротуаром опасных сосульках

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска вновь предупреждает горожан об опасности.

По данным ЕДДС, с дома №17 по улице Советской свисают крупные сосульки. Они расположены прямо над тротуаром.

Информация об этом была передана в управляющую компанию для принятия мер. Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными при перемещении по городу. // Фото: unsplash.com