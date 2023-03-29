29 марта 2023, 12:04
Петрозаводчан предупредили о свисающих над тротуаром опасных сосульках
Жителей карельской столицы просят быть внимательными при перемещении по городу
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска вновь предупреждает горожан об опасности.
По данным ЕДДС, с дома №17 по улице Советской свисают крупные сосульки. Они расположены прямо над тротуаром.
Информация об этом была передана в управляющую компанию для принятия мер. Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными при перемещении по городу. // Фото: unsplash.com