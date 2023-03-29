Женщину в Муезерском ударом ножа в живот убил знакомый

Жительница поселка Муезерский погибла от рук своего знакомого в квартире одного из домов. Суд приговорил 55-летнего злодея к длительному сроку лишения свободы, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла еще в августе 2021 года, все это время продолжалось следствие. Правоохранители установили, что мужчина был пьян, поссорился с женщиной и ударил ее в живот ножом. Пострадавшая скончалась от полученной раны.

По приговору суда убийца на 8 лет отправится в колонию строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу. // фото: pixabay.com