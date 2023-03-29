Убившего дорожного рабочего автомобилиста наказали спустя почти 3 года

Жителя Питкяранты признали виновным в смертельной аварии и отправили в колонию на 9 лет. Мужчину взяли под стражу прямо после оглашения приговора, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

При этом сам подсудимый отрицал вину. Однако суд принял сторону следствия.

Несчастье случилось еще 1 июня 2020 года, когда 58-летний на тот момент мужчина сел нетрезвым за руль Toyota Avensis. На трассе «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» он сбил дорожного рабочего и врезался в разгружавший грунт самосвал.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ, но спасти не смогли. Он умер на следующий день.

Суд не только лишил виновника свободы, но и права управлять автомобилем на два года и шесть месяцев. Он также должен выплатить компенсации морального ущерба материи брату погибшего на общую сумму в 1,8 миллиона рублей. // фото: ГИБДД Карелии