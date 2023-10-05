Петрозаводчан предупредили о массовых проверках на дорогах

Инспекторы ГИБДД выйдут в рейд «Контроль трезвости». Проверки будут проходить 6 октября на дорогах столицы Карелии.

В дорожной полиции привели статистику за девять месяцев. За это время в Петрозаводске произошло 12 аварий с участием нетрезвых водителей, 4 человека погибли, 16 - получили травмы. По сравнению с 2022 годом ГИБДД фиксирует значительный рост происшествий и погибших.

Сами петрозаводчане могут помочь инспекторам и сообщить о нетрезвых водителях в дежурную группу по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. // фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Петрозаводска