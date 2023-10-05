Наплавной мост в Соломенном будут дважды перекрывать

Движение по наплавному мосту через Логмозерский пролив в Петрозаводске планируют перекрывать по ночам.

Проехать с одного берега на другой нельзя будет в ночь на пятницу и в ночь на воскресенье. С 00:30 до 5:00 6 октября, а также с 00:30 до 5:00 8 октября по мосту будет запрещено движение машин. Об этом сегодня предупредили в городской администрации. При этом пешеходы смогут передвигаться по мосту, также будет обеспечен проезд экстренных служб.

Необходимость перекрытия движения связана с проверкой переправы на соответствие требованиям технического регламента о безопасности. // фото «Петрозаводск говорит»