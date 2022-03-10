Петрозаводчан попросили уделить 10 минут на опрос о транспорте

Мэр Петрозаводска призвал петрозаводчан пройти опрос о движении маршруток и троллейбусов на сайте «Активный горожанин». По словам Владимира Любарского, для ответа на 19 вопросов потребуется не более десяти минут. Для участия в соцопросе потребуется ввести логин и пароль, которые горожане используют при входе на Госуслуги.

Параллельно жителей карельской столицы опрашивают по телефону. Ответы на вопросы анкеты помогут компании «Росдорнии» создать новую транспортную схему, которая отвечала бы интересам большинства петрозаводчан.

«Как в любом исследовании здесь работает правило – чем больше в соцопросе поучаствует людей, тем точнее будут данные», - написал градоначальник в своем аккаунте и призвал горожан поучаствовать в опросе.

Владимир Любарский добавил, что помимо соцопроса компания изучает пассажиропоток и анализирует интенсивность дорожного движения по городу. (фото «Петрозаводск говорит»)