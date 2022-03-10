Участок дороги в Беломорске передали в собственность Карелии

Участок автодороги по улице Архангельской в Беломорске перешел из федеральной собственности в распоряжение региона. Право собственности за республикой уже зарегистрировано.

Протяженность трассы составляет 1,8 километра. Она соединяет город с 19-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала, и планируется, что станет частью туристического маршрута по пути следования на Соловки.

Как сообщили в пресс-службе правительства, осталось поставить данный участок на баланс организации «Управтодор РК». Фото: pixabay.com/ru