Завод по производству рыбных комбикормов построят в Карелии

В поселке Березовка собираются построить завод по производству рыбных кормов, сообщает пресс-служба главы региона. Новое предприятие сможет производить 50 тысяч тонн продукции в год. Проект предпринимателя Николая Федоренко находится в разработке, часть оборудования уже установлена.

Появление подобного предприятие поможет снизить зависимость Карелии от импорта. Комбикорма поступали в Россию в основном из Дании, Финляндии и Норвегии, но поставки были приостановлены.

Последние несколько лет Карелия сотрудничала с предприятиями Белоруссии. В ближайшее время форелеводы проведут с ними переговоры. Часть комбикормов закупали в Белгородской области, а также у предприятия в самой республике. Регион продолжит искать дополнительные решения по поставке комбикормов, в том числе за счет открытия собственного производства.

Также на территории бывшей Сунской птицефабрики в Янишполе планируют построить селекционный центр по выращиванию мальков с использованием технологии замкнутого водоснабжения. (фото пресс-служба главы РК)