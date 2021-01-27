Петрозаводчан, имеющих долги по квартплате, пожалели в мэрии

Кто чему радуется. А ровно 20 лет назад главная новость дня порадовала всех. Городская администрация пообещала не вводить пени за долги по квартплате. Но некоторые депутаты засомневались. По их мнению, мэрия, якобы, намеревалась ввести пени, но остановил ее лишь взрыв общественного негодования. Как бы там ни было, проблема стояла остро: 29,5 тысяч петрозаводских семей не платили вовремя за квартиру.

По работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства люди судят о деятельности городских руководителей. В свою очередь ЖКХ на 60% зависит от платежей населения. Но некоторые петрозаводчане с большой неохотой расставались со своими деньгами. В столице Карелии более шести тысяч смей не платили за квартиру более полугода. Общая же сумма долга, накопленного горожанами, превысила тогда 19 миллионов рублей.

Эти и другие цифры сегодня представил Андрей Демин на пресс-конференции, созванной, как сказано в официальном сообщении, в связи с разноречивой информацией, распространяемой СМИ по вопросу взимания платежей за ЖКХ. Главная новость успокоительная: несмотря на огромные долги (которые приравнивались сумме, как если бы весь город не платил за коммуналку в течение полутора месяцев) пени за просроченные платежи в 2001 году вводить не планировали. Что не означало отсутствия проблемы. Как заверил Андрей Демин бороться с должниками будут цивилизованно — через суд. Только за последние месяцы туда были направлены более тысячи исков. Надо отметить, что половина споров решалась в досудебном порядке. Те, кто по закону мог быть выселен из квартиры, деньги находили сразу. С неприкосновенными категориями граждан (например, с многодетными семьями) дела обстояли иначе — у администрации не было методов борьбы против них. Иногда придумывали нестандартные ходы, чтобы покрыть долги по квартплате. Но и газ, и электричество тоже стоили денег, и немалых. Но тут было проще: кто не платит — того отключают.

Главная новость того дня о том, что мэрия не будет вводить пени за просроченные платежи, прежде всего обрадовала тех горожан, которых можно было назвать малоимущими. В семье Курашовых отец один воспитывал пятерых детей. Поэтому для них введение пени было бы серьезным ударом по семейному бюджету. Перед вами репортаж, снятый в 2001 году, но мы нашли и съемки 1995-го года, в эту семью телекомпания «Ника» приезжала не раз. Люди надеялись, что найдут таким образом поддержку через телевидение. Хочется верить, что так и было, иначе они бы не стали обращаться повторно.

Что прежде всего вспоминает человек, услышав слово «детство»? Куличики из песка, а может, первую шишку, заработанную в драке. Или плюшевого медведя с оторванной лапой. И конечно, каждый вспоминает добрые мамины руки. Восьмилетняя Вероника Курашова надеялась, что и она когда-нибудь узнает, что это такое — тепло материнских рук. Мама оставила ее совсем крохой, как и остальных четверых детей. Воспитывал ребятишек отец. Самой старшей Насте тогда исполнилось 18 лет: «Делами занимаюсь хозяйственными. С девочками хозяйство веду. Уроки с ними делаем». Хотя у Владимира Леонтьевича было несколько специальностей, найти постоянную работу ему было достаточно сложно. Приходилось браться за любую — какая подвернется.

«Бывает и тяжело, бывает и весело, - рассказывала о жизни мать Владимира Курашова. Поскольку жили Курашовы на пятом этаже, каждый год зимой с завидным постоянством обои под потолком покрывались плесенью. Ремонт, который затеяли, чтобы привести стены в божеский вид, затянулся на неопределенное время. Не было денег. И на новый телевизор тоже не хватало. А старый, допотопный, уже на ладан дышал. Что говорить о телевизоре, если нечем было платить за квартиру и не на что купить зимнюю обувь. Правда, об этом Курашовы говорить не хотели. «Мы раньше жили в сельской местности, - охотно поделился воспоминаниями глава семьи. - И курочки у нас были там, и свиньи, и утки. В общем, все было. В городе труднее жить. Все они просят: папа, лучше бы жить в деревне. А вы ведь знаете, как уехать-то сейчас».

Разговор с журналистами не был простым. Дети о своей жизни говорили неохотно. И выражение их лиц было не по годам серьезное. Не из-за страха перед камерой. Холодна жизнь, не согретая теплом материнской любви. И мечтали ребятишки не о новом телевизоре, не об игрушках. Больше всего они хотели, чтобы мама вернулась к ним. «Хотели бы жить полной семьей. С матерью. Скучно и тяжело так. Наверное, это и есть наша мечта. Может, когда-нибудь сбудется», - сказала старшая Настя. Мир не без добрых людей, есть они и среди малоимущих, и среди обеспеченных. Все надеялись, что кто-нибудь откликнется и поможет ребятам из неполной семьи и их отцу. Конечно, вернуть маму добрые люди не могли. Но сделать так, чтобы детские лица повеселели и Вероника улыбнулась, мог каждый.

Таким было 26 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото oka.fm)