Петровская набережная появилась на карте Петрозаводска

В канун 350-летнего юбилея со дня рождения Петра I в карельской столице появилась набережная его имени. Соответствующее постановление 8 июня подписал мэр, сообщили в администрации Петрозаводска.

Петровской набережной назвали участок береговой линии Онежского озера, ограниченный с одной стороны Речным вокзалом, а с другим – устьем Лососинки.

Идею Владимиру Любарскому ранее подсказали горожане, он нашел ее интересной.

- С самого начала истории города набережная в Петрозаводске имела первостепенное значение: основную связь с миром город имел только по воде. Набережная всегда была лицом города, сегодня здесь сосредоточены самые живописные места города,

- сказал мэр.

В честь предстоящего 350-летия императора из макета исторической пушки выпустили три залпа. Процесс контролировал сам «Петр I». // Фото: администрация Петрозаводска