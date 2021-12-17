Петросовет принял бюджет карельской столицы на 2022 год

Депутаты Петрозаводского городского совета проголосовали за бюджет на 2022 год во втором окончательном чтении. Базовые показатели главного финансового документа выросли на 57 миллионов рублей.

Рост доходов и расходов Петрозаводска связан с увеличением трансферта из бюджета Карелии. В результате доход составил 7 миллиардов 241 миллион рублей, расходы – 7 миллиардов 175 миллионов рублей.

На сессии обсудили поправку депутата Галины Васильевой, которая предложила выделить дополнительные средства на питание воспитанников начальной школы. По словам Васильевой, сейчас в Петрозаводска выделяемая сумма меньше, чем в регионах России. Председатель финансового комитета Елена Логинова ответила, что детей в младших классах кормят в рамках федерального проекта. Он полностью обеспечен за счет федеральных средств, а стоимость питания индексируется из Москвы и определяется специальной организацией с учетом ценообразования в регионе. // Фото: Evgeny/Pixabay.com