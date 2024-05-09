Песни военных лет прозвучали на концерте в Музыкальном театре

В Музыкальном театре Карелии в День Победы прошел праздничный концерт. Участников торжества поздравили председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Вера Ермакова и глава республики Артур Парфенчиков.

Руководитель Карелии подчеркнул мужество и самоотверженность воинов, не позволивших врагу преодолеть оборону северного края в годы Великой Отечественной войны.

«Карельский фронт внес неоценимый вклад в защиту северных рубежей страны, не позволил осажденному Ленинграду потерять связь с большой землей, – отметил Артур Парфенчиков. – Важно помнить, что на территории Петрозаводска действовали концлагеря, наш город тоже прошел путь оккупации, это важно помнить. История подвигов наших отцов и дедов сегодня дает силы нашим ребятам, вновь сражающимся на фронте с фашизмом».

В ходе поздравления руководитель региона рассказал о карельской партизанке Татьяне Родиной, ценой собственной жизни защитившей однополчан в ходе кровопролитных боев на территории Муезерского района в июле 1942 года.

«Молодая девушка приняла огонь врага на себя, осталась прикрывать наш партизанский отряд. Ей было 20 с небольшим лет. Она оборонялась до последнего патрона. Это еще одна страница героической истории, которую мы открыли для себя и наших потомков», – сказал Артур Парфенчиков. Власти республики направили ходатайство в минобороны РФ награждении героически погибшей Татьяны Родиной.

Парфенчиков поблагодарил героев войны за мужество, верность Родине и несгибаемую волю к Победе. Зал долго рукоплескал ветеранам.

В праздничном концерте приняли участие исполнители из Калининградской и Ярославской областей, Хакасии и Крыма, Тулы и Брянска. Со сцены прозвучали известные песни военных лет «Катюша», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа» и другие. Артисты студии бальных танцев «Степ» подарили ветеранам Танго Победы. Завершилась праздничная программа песней, ставшей символом Победы в Великой Отечественной войне, – со сцены прозвучали торжественные слова «Дня Победы». // фото с сайта правительства РК