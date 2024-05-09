Петрозаводчанка споет в вечернем шоу Андрея Малахова

Петрозаводчанка Валентина Моисеева выступит в вечернем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» (16+). Сегодняшний выпуск посвящен 79-й годовщине Великой Победы.

Исполнительница из Карелии споет песню военных лет, сообщается в паблике «Республика Карелия». Выпуск программы выйдет в эфир 9 мая в 17:50 на телеканале Россия-1.

Вместе с петрозаводчанкой в народном шоу участвуют Shaman (Ярослав Дронов), Екатерина Климова, Ирина Аллегрова, Александр Домогаров, Тимур Ведерников, Александр Бардин и другие гости. // фото скриншот видео