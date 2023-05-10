10 мая 2023, 15:56
Пешеходы временно не смогут гулять в сквере напротив вокзала
Летом на площади Гагарина трудности возникнут уже у водителей
С 15 мая в центре столицы Карелии для пешеходов закроют сквер возле железнодорожного вокзала. В этом месте будут реконструировать сети теплоснабжения, предупредили в мэрии.
В середине июня дорогу в районе площади Гагарина сузят. Когда работы по реконструкции завершат, обещают восстановить нарушенное благоустройство.
Петрозаводчан просят быть внимательными. // фото «Петрозаводск говорит»