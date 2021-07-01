Пешеходный мост через ручей перекрыли в Петрозаводске

После прошедших в Петрозаводске дождей на велодорожке, у пешеходного мостика через ручей в районе улицы Мерецкова образовалась большая промоина.

Как сообщили вечером в Единой дежурно-диспетчерской службе, мост Лобановский в районе улицы Мерецкова перекрыли.

«16:05. Ул. Маршала Мерецкова, мост Лобановский. Пешеходного мостик через ручей перекрыт», - говорится в сообщении. (фото источника)