Держись, инвалид. Почему в Карелии не видать доступной среды

Текст: Георгий Чентемиров

Организации в сфере образования и культуры очень плохо оказывают услуги инвалидам. Такие выводы следуют отчета, подготовленного по итогам независимый оценки. Однако это полбеды. Как стало ясно из сегодняшнего заседания профильных комитетов Заксобрания Карелии, ситуация не изменится, по крайней мере – в обозримом будущем. И об этом очень спокойно говорят.

О том, как обстоят дела с созданием доступной среды в учебных заведениях, чиновников карельского кабмина спросила депутат Марина Гуменникова. В образовательных учреждениях республики сейчас обучаются порядка пяти тысяч детей, которым нужны особые условия.

– Когда мы смотрим на основные недостатки, выявленные в результате независимой оценки, на первом месте значится критерий – доступность образовательной деятельности для инвалидов. Я понимаю, в каких реалиях мы живем, но тем не менее: какие выводы вы сделали? Есть ли план реализации в плане доступности? – задали вопрос первому замминистра образования Наталье Кармазиной.

Кармазина рассказал, что ранее работа по созданию доступной среди проводилась в том числе за счет федеральной субсидии. Но с 2021 года средства перераспределили на другие направления, и именно на создание доступной среды их не направляют.

Для понимания. Как следует из отчетов Минсоцзащиты, финансирование программы «Доступная среда» в 2019 году обошлось в 18,5 миллиона рублей, причем львиная доля приходилась именно на федеральные ассигнования. В 2020 году финансирование оказалось еще скромнее – 17,2 миллиона рублей. Теперь федеральное финансирование из этой расходной строки испарилось, и дела с финансированием обстоят еще печальнее.

Однако, как сообщила Наталья Кармазина, даже эти небольшие средства расходовались неэффективно.

– Да, деньги осваивались, среда создавалась, но также какого качества, здесь тоже нужно учитывать…

– отметила замминистра образования.

Чиновник привела пример. В Медицинском колледже построили пандус, организовали входную группу, и инвалид действительно мог заехать в здание, но на этом доступная среда заканчивалась.

– Правильно ли тратить деньги на такие вещи? – задалась риторическим вопросом Наталья Кармазина – к слову, некогда руководившая тем самым медицинским колледжем.

Неладно дела обстоят и с культурой.

– Вопрос по доступной среде очень важный, – озвучила очевидное заминистра культуры Варвара Лебедева. – Наименьшее количество баллов мы набираем именно по обеспечению доступной среды. В нашем случае проблематика сложнее, чем в образовании.

"Наши учреждения практически все находятся в объектах культурного наследия. Никаких пандусов к такому объекту не присоединишь. Эта проблема будет из года в год, и вряд ли она будет решаема",

– констатировала чиновник.

Повисла неловкая тишина.

– Это же тренд общеевропейский, правильно? – спросил Алексей Хейфец. – Мы идем к гражданскому обществу и стремимся к тому, чтобы наши учреждения были доступны. Я думаю, в старой Европе объектов культурного наследия не меньше. Пандус – это ведь не единственный вариант… Если мы говорим, что у нас объект культурного наследия, и мы ничего делать не будем, – это тоже неправильная установка.

– Все что мы могли сделать с объектами культурного наследия, мы сделали, – возразила Лебедева. – Все возможности в государственных учреждениях исчерпаны. Не можем мы внутри музея Изобразительных искусств поставить подъемник, нам никогда это не согласуют. Первый этаж доступен, второй, к сожалению, нет.

Марина Гуменникова указала, что и в учреждениях культуры государственные деньги часто расходуют впустую.

– Есть объекты, где доступная среда имеется, но она не соответствует нормам, и по абсолютно мелочным причинам является недоступной. Возникает вопрос: вложены деньги, доступная среда организована, а воспользоваться ей в полной мере инвалид не может.

В разговоре с журналистом «ПТЗ говорит» Марина Гуменникова привела в пример государственный кинотеатр «Премьер». В нем организовали доступную среду, но со множеством мелких недостатков. Там порожек, в который неизбежно упрется колесо инвалидной коляски; там слишком высокое окошко кассы. Заметить недочеты неподготовленным взглядом почти невозможно, и объект очень удобно демонстрировать в качестве успешного примера реализации программы.

Завершилось заседание обещанием снова вернуться к этой теме уже в сентябре. Депутат Эмилия Слабунова назвала независимую оценку «симулякром деятельности». Она отметила, что на изучение качества услуг тратятся большие деньги, и все это ради того, чтобы констатировать общеизвестные факты. Нет никакого открытия в том, что в Карелии беда с созданием доступной среды. А учитывая снижение финансирования, динамика в этой сфере очевидна и без независимых оценок. // Фото: pixabay.com