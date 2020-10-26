Пешеходную дорожку в Паровозном сквере закатали в асфальт

В Паровозном сквере, который связывает автомобильный и железнодорожный вокзалы в Петрозаводске, заасфальтировали пешеходную дорожку. Об этом сообщили в мэрии города.

В сквере в столице Карелии также демонтируют старые опоры уличного освещения. Новые уже установлены. Специалисты проводят пусконаладочные работы. Также в сквере обустраивают газоны, на которых высадят около двухсот декоративных кустарников.

Ранее сквер расчистили от аварийных деревьев, а также выполнили планировку территории. Работы ведутся в рамках мероприятий 100-летия Карелии. Благоустройство сквера синхронизировано со строительством нового пешеходного моста над железнодорожными путями. (фото пресс-центр администрации города)