Первый разговор по сотовому телефону и премьера культового фильма

— Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати;

— День рождения кофемолки;

— День пробуждения водяного;

— 205 лет со дня рождения Александра Егоровича Тимашева (1818 - 1893), государственного деятеля, министра внутренних дел России (1868 - 1878). Содействовал решению вопросов по изготовлению памятника Петру I в Петрозаводске. Почетный гражданин города Петрозаводска (1871);

— 95 лет назад, в1928 г., рукопись «Алисы в Стране Чудес» продана американскому покупателю за 15 400 фунтов стерлингов (75 260 долларов);

— 90 лет назад, в 1933 г., впервые в мире трансплантацию почки от человека человеку осуществил заведующий хирургическим отделением Херсонской городской больницы Юрий Вороной. Он пересадил 26-летней женщине почку 60-летнего умершего мужчины. Этот факт подтвержден архивными документами. К сожалению, больная, прожив с чужой почкой более двух суток, умерла. Сегодня подобные операции проводятся в плановом порядке во многих клиниках мира;

— 90 лет назад, в 1933 г., впервые самолет перелетел через Эверест;

— 90 лет назад,в 1933 г., на Кировском заводе в Ленинграде была выпущена серия автомобилей Л-1. В дальнейшем автомбли доводили и строили на московском «ЗИСе».

— 60 лет назад, в 1963 г., в Петрозаводске организовано Промышленное строительно-монтажное управление № 1. Ныне — АО «Специализированный застройщик» СП № 1;

— 55 лет назад, в 1968 г., состоялась премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Впоследствии фильм был признан лучшим научно-фантастическим фильмом в истории Голливуда и во всей истории мирового кино.

— 50 лет назад, в 1973 г., глава подразделения мобильной связи Motorola Мартин Купер, совершил первый звонок по мобильному телефону. До появления коммерческой сотовой телефонии оставалось еще 10 лет;

— в это же день компания IBM официально представила свою разработку UPC — одну из самых распространенных линейных символик штрихового кода. С тех пор эта дата считается Днем рождения штрих-кода — одного из передовых изобретений XX века, которое положило начало автоматизации процесса учета и отпуска товаров, а значит, улучшило и ускорило процесс обслуживания покупателя;

— 25 лет назад, в 1998 г., в Петрозаводске учреждена Карельская региональная национально-культурная автономия армян.