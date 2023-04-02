Чентемиров* напомнил Соловьеву, как избирают главу Союза журналистов

Председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, признанный иноагентом, после недавнего комментария руководителя Союза журналистов России Владимира Соловьева изданию «Подъем» решил напомнить ему, как проходят выборы руководителя региональной ячейки журналистского сообщества.

Напомним, на днях руководитель СЖ России Владимир Соловьев в беседе с изданием «Подъем» прокомментировал решение Минюста РФ о включении действующего руководителя карельского Союза в реестр иноагентов. Он заявил, что для него это не было новостью.

Также Соловьев заявил, что по уставу Союза, признание иностранным агентом является поводом для исключения из членов организации. В отношении нынешнего председателя регионального отделения Союза в Карелии решение об исключении еще не принято. Он предположил, что это может произойти в ближайшее время.

«В ближайшее время в Карелии проведем конференцию регионального Союза, где будет избран новый председатель. По уставу Союза, признание иноагентом — повод для исключения из членов СЖР. Пока это решение не принято, возможно оно состоится в ближайшее время»,

- процитировал «Подъем» руководителя российского Союза.

Руководитель карельского отделения журналистов в одной из запрещенных в России социальных сетей, принадлежащих компании, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ, написал, что процедура исключения признанных иноагентами журналистов из СЖ процедура не автоматическая, решение принимает Секретариат.

При этом, как утверждает признанный иноагентом Георгий Чентемиров, в уставе, опубликованном на сайте СЖР, этой нормы нет. Хотя тут же признается, что она и не нужна, поскольку там сказано, что журналиста могут исключить «за действия, дискредитирующие СЖР либо наносящие ему материальный ущерб». В любом случае, продолжает он, решение принимает Секретариат на Съезде или как выразился Соловьев «конференции». Его несколько удивила уверенность Соловьева, что «его коллеги проголосуют как надо».

Чентемиров (признан иноагентом) напомнил, что назначить съезд может Правление СЖ Карелии, куда кроме него входят еще десять человек. Он предположил, что, возможно, кто-то из них действительно инициирует проведение Съезда, а другие согласятся.

Последние полгода он находится не в России. Недовольные этой ситуацией коллеги из Правления могли консолидировано выступить, организовать Съезд и поставить вопрос о смене руководителя. Но подобных шагов никто не предпринимал.

«Очевидно, карельские журналисты, три года назад проголосовавшие за меня, в большинстве своем не видят, по какой бы причине меня теперь надо изгонять»,

- написал действующий председатель карельского Союза.

«Такая возмутительная неразумность, конечно, не могла быть проигнорирована государством», - предположил он. // фото со страницы Союза журналистов ВК

* включен в реестр иностранных агентов, решение объявлено 31 марта 2023 года