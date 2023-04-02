Временные отключения электричества ожидаются на неделе в Карелии

В Карелии ожидаются временные отключения электричества. На неделе с 3 по 9 апреля энергетики вновь будут опускать рубильник, а жители ряда населенных пунктов в одиннадцати районах сидеть без света. Каких именно и когда, смотрим в графике:

В Калевальском районе свет отключат в поселке Кепа 3 апреля. С 14:00 до 15:00 электричества не будет частично на улице Мира, а также свет отключат на улицах Комсомольская, Сосновая, Карельская, Октябрьская.

5 апреля с 14:00 до 15:00 в зону отключения попадет дренажная насосная станция в поселке Калевала.

Кемский район:

- 3 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Мосорина (дома 2,6), Каменева (дома 5,9,13,14-А,14-Б,14-В,15,17). Переулок Совхозный (дома 15,20,26).

- 3 апреля с 13.30 до 15.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 1-А,9-А,11-А,13-А,13-Б,15-А).

- 4 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой порог: улицы Лесная, Подужемская, Кольцевая.

- 5 апреля с 10.00 до 12.00. Город Кемь: промышленная зона.

- 5 и 6 апреля с 10.00 до 7.00. Поселок Вочаж: очистные сооружения.

- 7 апреля с 10.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34-А,36,34. Здания районной библиотеки, районного военкомата.

- 7 апреля с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

- 7 апреля с 13.30 до 15.30. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 35-64), Бланки (дома 20-42).

Кондопожский район:

- 3 апреля с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улицы Юности, Бульвар Бумажников.

- 3 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Заводкая, Коммунальная.

- 4 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Бумажников.

- С 5 по 7 апреля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: Порт.

Лоухский район:

- С 3 по 7 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Малиновая Варакка: улицы Слюдяная (дома 8,9,9-А), Лесная (дома 1,2,4,6,8,10,10-А,12,14,15), Советская (дома 2,3,4,5,8,11,16,18), вышка «Ростелеком».

- 3 апреля с 10.00 до 11.00 и 7 апреля с 16.00 до 17.00. Поселки Малиновая Варакка, Хетоламбино (полностью).

- 5 апреля с 10.00 до 14.00. Поселок Чкаловский: хозяйственные постройки во втором районе хозпостроек.

- 6 апреля с 14.00 до 16.00. Поселки Плотина, Чкаловский.

Медвежьегорский район:

- С 3 по 7 апреля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная (дома 14,16,18,21,22,22а,23,24,25,26,27,28,30,32), Октябрьская (дома 35-А,37-А,45,47).

- 4 и 5 апреля с 9.00 до 14.00. Город Медвежьегорск: улицы Западная Верхняя (дома 26-33, 35-Б), Северная (дома 38-А, 47-А, 58), Западная (дома 7-А, 10-Б).

- С 8 по 10 апреля с 9.00 до 17.00. Деревня Венгигора.

- С 8 по 10 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Деревня Маслозеро.

Олонецкий район:

- 4 апреля с 9.00 до 12.00. Деревня Мегрега: улица Советская.

- 6 апреля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова (дома 17-41), Мичурина, Совхозная (дома1,2-А,6-А,6-В), Свободы (дома 43,45), Судалица (дома 1,3,5), Солнечная (дома 1,2,3), Володарского (дома 36-49). Здание детского сада "Радуга".

В зону отключения попадут много деревень и поселков в Прионежье:

- 3 апреля с 9.00 до 15.00. СНТ в окрестностях станции Орзега.

- 3 апреля с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная. (частично), Молодежная. Переулок Горный; деревня Верховье: улицы Светлая, Озерная, Рябиновая, Сенная.

- 3 и 4 апреля с 9.00 до 17.00. Местечко Лососинное.

- 4 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Биричева, Хутор. Переулок Владимирский; станция Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Лесная.

- 4 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Набережная, Заречная, Горная, Подгорная, Речная.

- 4 и 6 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Намоево.

- 5 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Ревсельга; деревня Бесовец: улицы Верхняя, 2-й км; окрестности деревни Косалма: СОТ «Вымпел».

- 5 и 6 апреля с 9.00 до 15.00. Поселок Деревянка.

- 6 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Привокзальная, Станционная. Здание РТПЦ; деревня Косалма; деревня Царевичи; деревня Шуйская Чупа.

- 7 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 182 - д. 204), Советская (дома 166 – 183), Переулок Ивинский.

- 7 апреля с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: улица Привокзальная.

- 7 апреля с 12.00 до 15.00. Деревня Логмозеро (частично).

Пряжинский район:

- С 3 по 7 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Пушкина, Гуркина, Усадебная, Кузьминская, Зеленая, СНТ "Ветеран-1".

- 5 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Шуйская Слобода (частично).

- 6 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: магазин «Клубника».

В Сегежском районе электричество будут отключать всю неделю в поселке Вача. Света здесь не будет с 9:00 до 17:00.

В Лахденпохском районе с 3 по 7 апреля электричество отключат на улице Загородная, в переулке Мелиоративный с 9:00 до 17:00.

В Сортавальском районе без света 6 апреля останется одна улица в Сортавале. С 9:00 до 16:00 электричества не будет на Холмистой улице. // фото freepik.com