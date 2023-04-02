Более 600 старых лифтов предстоит заменить в Карелии

Срок службы истекает у 604 лифтов, написал в соцсети министр строительства и ЖКХ Карелии Виктор Россыпнов.

Заменить старые лифты можно за счет собранных на капремонт денег. По словам министра, только 114 лифтов находятся в 36 домах, взносы которых копятся на счете регоператора – Фонда капитального ремонта. Сейчас 89 лифтов меняют в 28 домах. До конца года Фонд капремонта планирует заменить все 114 лифтов.

Остальные лифты находятся в домах, жильцы которых собирают деньги на капремонт на специальных счетах. Замену лифта им предстоит решать самим.

По словам министра, в Сегеже одно из ТСЖ договорилось с лифтовой компанией о работах с предоставлением беспроцентной рассрочки.

В конце марта на совещании в карельском правительстве обсудили то, как продвигается программа капитального ремонта. // фото со страницы министра ВК