Первый эндоскопический центр в Карелии намерены открыть в сентябре

21 февраля Артур Парфенчиков побывал в городской больнице Петрозаводска и обсудил ход ее реконструкции, в частности создания в ее стенах первого в Карелии эндоскопического центра. Об этом глава Карелии сообщает на своей странице в «Вконтакте».

По словам Парфенчиикова, сейчас эндоскопическое отделение представляет собой всего два кабинета, при этом здесь оказывают экстренную помощь пациентам со всей республики. Это примерно шесть тысяч манипуляций в год, включая порядка трехсот эндоскопических операций. Новый эндоскопический центр будет работать в стенах БСМП на площадях более 230 квадратных метров.

«С 25 февраля начинаем подготовку проектно-сметной документации. Средства – 100 миллионов рублей – выделяем из федерального гранта, который республика получила за успешную работу в прошлом году. Причем львиная доля этих средств – 87,5 млн руб. – будет направлена на закупку оборудования. Что касается ремонта помещений, если возникнет необходимость, средства добавим из бюджета республики. Главное, чтобы работы были выполнены качественно, в соответствии с СанПиН и требованиями пожарной безопасности, перепланировка была продуманной, удобной и для пациентов, и для персонала»,

- пишет глава Карелии.



Обещается, что это будет первый комплексный центр эндоскопии в республике, в котором будут сконцентрированы все основные виды исследований: гастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия, операционная с современным оборудованием.



Открыть эндоскопический центр планируется уже в начале сентября этого года.