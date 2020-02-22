В России отменили «молоко за вредность»

В России отменили норму о бесплатной выдаче молока работникам, занятым на вредных производствах. Как сообщает РБК, это связано с решением правительства об упразднении ряда нормативных актов советского периода.

«Молоко за вредность» в Советском союзе стали выдавать после постановления Совета министров от 19 мая 1967 года «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда». Между тем с мая 2019 года в России идет реформа контрольно-надзорной деятельности, в ходе которой намерены упразднить свыше 20 тысяч нормативных актов времен СССР и РСФСР. Это коснулось и постановления о молоке.

РБК подчеркивает, что, согласно ст. 222 Трудового кодекса России, сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями, бесплатно выдают по установленным нормам молоко или другие равноценные продукты. По письменному заявлению работника выдачу продуктов можно заменить выплатой, эквивалентной их стоимости.