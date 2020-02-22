Драку с участием байкера Мазова показали по НТВ

Дорожная драка с участием байкера, члена Общественной палаты Карелии Геннадия Мазова вошла в передачу «Главная дорога» на НТВ. Инцидент, произошедший в октябре 2018 года, использовали для иллюстрации того, насколько бесполезным может быть травматическое оружие.

Напомним, Геннадий Мазов вместе со своими друзьями напал на водителя, протаранившего машину, которой управлял его сын. Избиение попытались остановить двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет. Но досталось и им. О случившемся рассказывал портал «Петрозаводск говорит», мы же первыми опубликовали и видео, которое попало на НТВ.

В МВД Карелии нам сообщили, что за драку никто не наказан. Руководитель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова утверждала нашему журналисту, что Геннадий Мазов извинялся перед членами ОП за свое поведение.