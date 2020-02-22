Казаки и моржи Карелии получат бюджетные деньги на свои проекты

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества подвел итоги первого конкурса 2020 года. От Карелии победителями стали 30 некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба правительств. Общая сумма привлеченных средств составила более 50 миллионов рублей.

Так, казачье общество «Петрозаводское» получит почти полмиллиона рублей на Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. Организация закаливания и зимнего плавания «Виктория» выиграла такую же сумму, которая уйдет на охрану здоровья граждан.

Предполагаются и более серьезные ассигнования. Например, почти три миллиона рублей получит республиканская Федерация го. Их проект «Академия стратегии и спортивного мастерства» также направлен на пропаганду ЗОЖ. А организация по содействию в реализации духовно-просветительских, патриотических и межнациональных проектов «Голубые ели» потратит более двух миллионов на проект «Кросс-коммуникации «Север-Юг-Запад-Восток» как инструментарий по преодолению отчуждения между странами».

Полный список карельских НКО, который получат президентские гранты, можно изучить на сайте правительства.