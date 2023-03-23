Первые весенние грибы нашла жительница соседнего с Карелией региона

Жительница Петербурга 23 марта открыла сезон сбора грибов. Елена Казакова нашла их в лесах Ломоносовского района Ленобласти и написала об этом на своей странице ВКонтакте.

- А вот и первые весенние грибочки - саркосцифа австрийская. Такие яркие, красивые и так радуют глаз после долгой зимы! Сезон открыт 23.03.2023,

- рассказала она.

Саркосцифу австрийскую называют еще «алой эльфовой чашей». Это гриб низкого качества, малоизвестный, но съедобный. Перед приготовлением такие грибы обязательно надо отварить в подсоленной воде. // фото: Елена Казакова/ВКонтакте