Пермяк притворился девушкой и обманул жительницу Карелии

Подозреваемого в целой серии дистанционных хищений задержали в Карелии. Приезжий из Перми общался со своими жертвами от имени девушки, сообщили в МВД РК.

В интернете 21-летний мошенник предлагал купить разные виды товаров. В частности, молодую жительницу Карелии он «поймал» на сухожаровой шкаф. Девушка нашла объявление о продаже на популярной площадке и связалась с владельцем стерилизатора.

Тот убедил ее перейти в мессенджер и прислал ссылку для 100-процентной оплаты. Поскольку покупательнице предъявили документы, видео и фото товара, она отправила 8 тысяч рублей.

Но мнимый продавец сообщила: деньги не поступили, надо снова провести операцию. Петрозаводчанка почувствовала неладное и обратилась в полицию.

Оказалось, она перешла по фишинговой ссылке на сайт-клон, почти неотличимый по оформлению от настоящей площадки. Стало ясно, что злоумышленник использует методы социальной инженерии - виртуальные номера, возможности подмены IP-адреса, - чтобы не оставить цифровых следов. Но 21-летнего жителя Перми все равно нашли. И задержали на съемной квартире.

У молодого человека изъяли гаджеты, технику, банковские карты. Подозреваемый рассказал, что неизвестный в мессенджере предложил ему подработку.

Нужно было стать «воркером» в преступной схеме и общаться с потенциальными жертвами. За работу он получал от 60 до 90 процентов похищенной суммы. Фигурант чаще всего «продавал» самокат, сухожаровой шкаф, манекен «Герман».

Подозреваемого уже допросили по 15 эпизодам преступной деятельности. Установлены потерпевшие не только в Карелии, но и в Москве, Петербурге, Хабаровске, Ульяновской и Тамбовской областях, Приморском и Ставропольском краях. // Фото: pxhere.com, видео: МВД Карелии