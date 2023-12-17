Перевозчики не хотят пользоваться новым автовокзалом Петрозаводска

Вот такое объявление вывешено на автовокзале. Об этом пишет сообщество «Петрозаводск транспортный».

Из объявления следует, что уже с понедельника 18 декабря многие междугородные автобусные рейсы будут отправляться не от посадочных перронов Петрозаводского автовокзала, а из другого места. Из какого именно, пассажирам следует уточнить у соответствующих перевозчиков, телефоны которых приведены в объявлении.

«Петрозаводск транспортный» связался с некоторыми перевозчиками. Он сообщили, что:

- хотя у них имеются пока еще действующие договоры с автовокзалом (ГУП РК «Карелавтотранс»), автовокзал предложил им перезаключить договоры на новых условиях;

- ряд условий в присланных им проектах новых договоров эти перевозчики полагают неприемлемыми для себя и даже употребляют термин «кабальные»;

- некоторые из этих условий перенаправляют финансовые потоки (выручку от продажи билетов) почти полностью через автовокзал.

Сообщество отмечают, что появление в других регионах схожих спорных пунктов в договорах автовокзала с перевозчиком обычно бывает вызвано сокращением субсидирования или других форм бюджетной поддержки автовокзала.

«Остаётся лишь выразить сожаление, что в подобных спорах крайней и пострадавшей стороной обычно оказываются именно пассажиры», - говорится в сообществе. // Фото: «Петрозаводск транспортный»