Фестиваль продолжает работу – сегодня будет интересно и жарко!

Гастрономические мастер-классы, розыгрыши призов, игровые программы для детей, выступление творческих коллективов на сцене и кульминация праздника – выступление первой солистки группы «Мираж» Светланы Разиной!

С 12 до 13 ч шеф-повар ресторана «Фрегат» (г. Петрозаводск) Дмитрий Ильин приготовит карело-финский суп – лохикейтто - и ответит на самые популярные вопросы: как выбрать свежую рыбу? Сколько нужно варить суп, чтобы сливки не свернулись? Много ли добавлять сливочного масла?..

С 13.30 до 15.00 шеф-повар Максим Галецкий (г. Мурманск) приготовит «Помокуху» с треской и палтусом.

Гости фестиваля смогут не только посмотреть кулинарные мастер-классы, но оценить на вкус блюда, приготовленные шеф-поварами.

Для всех гостей организаторы фестиваля приготовили полезнейший насыщенный безалкогольный глинтвейн на основе соков и карельских ягод со специями и медом.

На площадке фестиваля работают семь карельских ресторанов. Сегодня посетители ресторанов смогут принять участие в розыгрыше призов, который пройдет в 16.30 на сцене гастрономического фестиваля. Для участия в розыгрыше надо совершить покупку в одном из ресторанов, заполнить купон и опустить его в лототрон.

На сцене с 14.00 будут выступать творческие коллективы: вокально-хореографическая студия «ПОКОЛЕНИЕ», студия эстрадного танца «ФИЕСТА», вокальная студия «SOLO», студия эстрадного танца «Форсаж», арт-проект «Новые Имена», ансамбль народной песни «Верея». Прозвучат народная музыка, карельские песни в современных аранжировках, кавер-версии популярных песен.

В 17.00 на сцене фестиваля выступить Светлана Разина, первая солистка группы «Мираж», - она исполнит легендарные хиты 80-х, 90-х годов.

Приходите – будет вкусно, интересно, жарко!