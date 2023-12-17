Как менялся детский новогодний костюм за последние десятилетия

Текст: Алина Гапеева

Фото: Алина Гапеева, Ирина Евсеева, Елена Макарова

Для многих Новый год — это время радости, приятных сюрпризов и волнующее предвкушение сказки: повсюду блеск, подарки, улыбки. Волшебный праздник ждут все. Больше всего, конечно же, ему радуются дети. В доме — нарядная елка, пахнет апельсинами и хвоей…

В новогодние дни добрый Дед Мороз щедро будет одаривать подарками малышей. Чтобы получить гостинец, малышу придется постараться — выучить стихотворение и удивить Деда Мороза карнавальным костюмом! Второе условие — это задача уже для взрослых. Для создания неповторимого образа надо немного пофантазировать, найти время и приложить руки. От красивого наряда зависит хорошее настроение малыша. Детям так хочется хотя бы ненадолго побыть сказочными героями.

У каждого времени — свои герои. Например, в 1960-е годы почти каждый советский мальчик хотел стать космонавтом, а девочки мечтали появиться на новогоднем балу в костюме прекрасной Золушки.

В семидесятых годах вокруг новогодней елки водили хоровод клоуны, лисички, звездочеты и мушкетеры.

Сколько же стараний и выдумки было приложено для этих костюмов! Вы только представьте! Даже для простого, на первый взгляд, костюма зайчика нужны были белая рубашка и штанишки, к которым пришивался ватный хвост. Правда, особым шиком и гордостью считался натуральный хвостик. А заячьи ушки? Им необходимо было стоять! Для достижения такого результата в ход шли проволока, картон, крахмал и изобретательность.

Десятилетием позже появилась другая мода. Все Снежинки восьмидесятых годов щеголяли в накрахмаленных до хруста марлевых юбочках. Чем больше слоев марли и крахмала на них, тем пышнее юбка. Некоторые шили юбочки из широких капроновых лент, они тоже получались пышными.

«Особую изысканность наряду придавала картонная корона с наклеенной ватой и битыми елочными игрушками»,

— вспоминает жительница Крошнозера Елена Макарова.

Удачно сделанный костюм удваивал хорошее настроение не только детям, но и взрослым.

«Я помню, как мастерила костюм Настеньки для своей дочки. Помнится, в 1990-е годы ходили торговцы по домам, продавали ткань для штор. Тогда у них закупались многие люди. Из шелковой занавески, не разрезая, я сшила сарафан для новогоднего костюма. После утренника распустила сарафан и снова использовала ткань по назначению – как оконный занавес. А лет через 6-7 сыну из этой же шторы сшила костюм принца. Теперь этот костюм лежит в школьных закромах. Однажды он очень пригодился. Одна мамочка попала в больницу прямо перед утренником и не успела сделать костюмы своим мальчишкам. Она очень переживала по этому поводу. Вот мы и нарядили детей в костюмы «из запасов», — вспоминает руководитель Савиновской школы Ирина Евсеева.

Действительно, наряды, сделанные собственноручно, имели большую ценность. Их передавали из поколения в поколение как семейную реликвию. До тех пор, пока не настало другое время. Эра трансформеров, бэтменов постепенно вытеснила героев прошлых десятилетий.

Теперь, прежде чем приступить к созданию карнавальных костюмов нового времени, для начала папы и мамы усваивают их замысловатые названия: Шрек, Миньон, Стич, Пикачу... У современных детей с каждым годом появляются новые объекты поклонения, и желание детей стать одним из модных персонажей гонит взволнованных родителей в магазины в поисках карнавальной одежды. Ассортимент магазинов в нынешнее время радует изобилием. Здесь можно купить все, лишь бы в кошельке звенело. Но при этом надо быть готовым, что в новогоднем хороводе будет отплясывать такой же Гарри Поттер, фиксик, гномик, русалочка. Карнавальный костюм, сделанный своими руками, станет эксклюзивным. А стало быть, доставит больше удовольствия, особенно если смастерить его всей семьей. Такие приятные минуты общения запомнятся надолго и подарят волшебное чувство праздника. Теперь к вам точно явится настоящий Дед Мороз!