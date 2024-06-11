Перевозчик повысил цены на проезд на автобусе из Петрозаводска

С 10 июня перевозчик «Перекресток» меняет цены на проезд в пригородном автобусе из Петрозаводска в Каскесручей через Кварцитный. Об этом сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».

По данным источника, стоимость проезда до Деревянного теперь составит 170 рублей, до Шокши - 370 рублей. Поездка по полному маршруту будет стоить 600 рублей.

Напомним, с 10 июня также подорожает проезд на автобусе №3 в Петрозаводске. Стоимость проезда составит 50 рублей. // Фото: freepik.com / Wirestock