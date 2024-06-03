Стоимость проезда повышается в одном из автобусов Петрозаводска

С 10 июня стоимость проезда в автобусе №3 Петрозаводска повысится до 50 рублей. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, письмо с соответствующим уведомлением она получила сегодня от транспортной компании «Паллада».

Как отметила Колыхматова, никакой возможности повлиять на решения перевозчиков у администрации города нет. // Фото: freepik.com / Wirestock