03 июня 2024, 18:54
Стоимость проезда повышается в одном из автобусов Петрозаводска
С 10 июня жители карельской столицы будут платить 50 рублей за проезд в маршрутке №3
С 10 июня стоимость проезда в автобусе №3 Петрозаводска повысится до 50 рублей. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, письмо с соответствующим уведомлением она получила сегодня от транспортной компании «Паллада».
Как отметила Колыхматова, никакой возможности повлиять на решения перевозчиков у администрации города нет. // Фото: freepik.com / Wirestock