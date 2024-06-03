Жителей Кондопоги лишили общественного транспорта

Проблема транспорта - не только петрозаводская. Жители соседней Кондопоги испытывают даже не острый дефицит транспорта, а скорее, полное его отсутствие. Кондопожане, живущие на окраине города, жалуются на невозможность безопасно добраться до больниц, школ, работ и детских садов.

«Если собираешься к врачу - повезет, если кто-то подбросит до центра, а потом оттуда на такси - до поликлиники. Таким же образом обратно. От нас до центра 7 км, дорога убитая, постоянно лесовозы носятся. Как добираться пенсионерам? Школьникам? Сюда даже такси приезжать отказывается, хотя ценник у них - от 500 рублей. Почему наша администрация к нам так издевательски относится? Мы что, не люди?",

- задается скорее риторическими вопросами Анастасия Тихонова, жительница улицы Кондопожской города Кондопога.

Из-за отсутствия транспорта некоторым приходится снимать квартиру в центре, чтобы иметь возможность попадать на работу и водить детей в школу и садик. Некоторым пришлось уволиться, ведь работать только ради того, чтобы тратить всю зарплату на такси до места работы, готовы очень немногие.

Кондопожане не раз обращались в различные инстанции, но, как и в рассказе Зощенко «Закорючка», результатом становится лишь впустую потраченное время. // Видео: телеканал "Ника плюс".