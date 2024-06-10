Роскошная двойная радуга повисла в небе над Петрозаводском

Жители Петрозаводска днем 10 июня наблюдали красивое природное явление. В небе повисла двойная радуга.

Читатель портала «Петрозаводск говорит» поделился с редакцией снимками радуги.

Напомним, сегодня вечером на Земле также началась геомагнитная буря мощностью 6 баллов. Метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. // Фото Антона Цветкова