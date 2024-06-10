Почем нынче святынями торгуют

Текст: Алина Гапеева

Все на продажу

Продажа зданий — дело обычное, но тут случай особенный: продается и покупается старинный храм в селе Шелтозеро, построенный в 1838 году, с прилегающим старинным кладбищем. Сам по себе факт продажи храма для верующего человека чудовищен. В интернет-сервисе "Авито" товар предлагается как здание бывшего Дома культуры.

«Республика Карелия, Прионежский район, Шелтозерское сельское поселение, село Шелтозеро, улица Лисицыной, 18. К покупке предлагается уникальный объект в центре села Шелтозеро – Дом культуры площадью 210 квадратных метров, расположенный на возвышенности, вблизи реки Шелтозерка! Кадастровый номер 10:20:0000000:4029. Координаты для самостоятельного просмотра 61.367649, 35.355884»,

— дается информация об объекте.

Сухое и формальное описание старинной церкви ничем не отличается от другого товара, выставленного на «Авито», где продавцы предлагают все что угодно: машины, одежду, мебель, животных, в общем, все, вплоть до кастрюли. В этот список совсем не вписывается православная святыня с многовековой историей.

«Кирпичная однопрестольная церковь построена в 1838 году петербургскими купцами Т. Ульяновым и М. Матвеевым рядом с Преображенской церковью. Однокупольный четверик с пятигранной апсидой, фасады оформлены портиками, колокольня отсутствовала. Закрыта в 1930-х, частично перестроена, утрачено завершение, использовалась под Дом культуры. В настоящее время заброшена», — такие сведения о храме можно найти в интернете.

Сегодня кирпичное нежилое здание представляет собой величественные, если можно так сказать, руины. Церковь расположена в центре села на участке 20 соток.

«Здесь раньше кладбище было. Сейчас о погосте ничего уже не напоминает, но мы-то знаем, что здесь захоронены наши предки. Старожилы еще помнят местонахождение могил своих родственников, навещают»,

— рассказывает Ксения, одна из жительниц села.

Старинная недействующая церковь Апостола и Евангелиста Матфея, продаваемая через интернет, единственная в Карелии, а значит — бесценна. Странно звучит, но историческая постройка не является объектом культурного наследия.

Уникальный объект продавец оценил в 2 миллиона 950 тысяч рублей.

Аппетит растет

В семнадцатом году забрали большевики храм и всячески пытались что-нибудь из него сделать. В 1990-е годы грандиозное сооружение с колоннами превратили в Дом культуры. Культурное учреждение закрылось в 2010–2012 году. Здание пустовало и разрушалось. Шелтозерцы припоминают пожар, после которого от постройки остались только каменные стены.

Как пояснила глава Шелтозерского сельского поселения Ирина Сафонова, «в 2006 году все имущество в Шелтозере было передано в администрацию Прионежского района, в том числе и эта церковь, которая была клубом. Администрация Прионежского района проводила работу, чтобы наша религиозная организация взяла в безвозмездное пользование церковь. Они не захотели. Потом она была выставлена на торги без цены, где можно было ее приобрести даже за один рубль. То есть обвинять администрацию Прионежского района в этом случае никак нельзя. Администрация шла на уступки и делала все возможное. А что дальше там получилось, то и получилось".

Картина, которую рисуют местные верующие, несколько иная.

«Дом культуры стоял на балансе у районной администрации. И тут перед ней встала задача: надо что-то из здания делать, не стоять же руинам в центре села, а денег на восстановление нет. Видимо, все потратили на более важные цели, и вот они придумали: «А давайте мы руины обратно церкви вернем? Дело благое сделаем и грамоту за доброту получим. Только не учли один момент, что вернуть желательно было бы в том виде, в котором изымали большевики у народа. И с этого момента потянулись долгие годы попыток передать здание церкви, на все предложения предпринять хоть какие-то действия к восстановлению администрация района сразу теряла слух, зрение и дееспособность. А храм все рушился. Но пришел 2024 год, и администрацию осенило: а не продать ли нам руины?! Сказано — сделано, собраны документы, сделана оценка: аж больше двух миллионов кадастровая стоимость. Решено: «За мильён» заберут, и ладно», — говорит Елена.

Неравнодушные люди села объединились в инициативную группу, для того чтобы спасти храм и не допустить поругания святыни. Отец Георгий (Игнатов) записал обращение.

«Храм находится в аварийном состоянии, но это храм. Фактически, кто его купит, может делать с ним все что угодно, вплоть до разрушения или обустройства злачного места»,

— сокрушается батюшка.

Видеообращение с призывом о помощи сельского батюшки облетело почти всю Карелию и вышло за ее пределы. Оно вызвало резонанс: неравнодушные люди решили выкупить святыню. Многие православные были готовы помочь деньгами или советом.

«Договорились о юридических тонкостях, и тут вдруг нам отказывают, мол, нашли покупателей побогаче, вы пока подождите. Общались с нами, скажу, высокомерно, неуважительно. Но почему-то за наш миллион никто не забрал, два раза предлагали, а отдали всего за двести тысяч некоему господину, который предприимчиво сразу выставил храм за 2 300 000, и покупатели налетели, вот ведь как бывает. У администрации не брали за копейки, а тут очередь. Расстроились мы, конечно. И там еще много удивительного с точки зрения закона...»

— замечает юрист Елена Устинова.

В настоящий момент продавец оформляет документы на получение земельного участка вокруг храма. Храм будет выставлен на торги вместе с закрепленной за ним территорией, то есть с кладбищем.

«После получения стоимость будет выше! Вам предоставляется широкий спектр использования объекта. С дальнейшей возможностью изменения назначения земли под свои цели. Предложение стало более выгодным», — набивает цену продавец.

Что особенно возмутило верующих, так это пометка в объявлении «ЛПХ» (личное подсобное хозяйство) — форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Отметим, что земля для использования под индивидуальное жилищное строительство обойдется собственнику дороже, чем ЛПХ. Стоит она больше, и ежегодные налоги в разы выше. На землях ИЖС нельзя разводить сельскохозяйственных животных и птицу, на ЛПХ — разрешено.

По решению инициативной группы было написано письмо главе Карельской митрополии Митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину (Горянову). Привожу его полностью.

«Ваше Высокопреосвященство, обстоятельства вынудили обратиться к Вам от имени инициативной группы неравнодушных верующих христиан в результате следующих событий. В Республике Карелия по адресу: Прионежский район, с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 18, местной администрацией было продано с торгов за бесценок здание старинного храма: церковь Матфея Апостола в Бережном Шелтозере, 1838 года (источник: http://temples.ru/card.php?ID=29089&ysclid=lvy29f58gd291589566).

В 1917 году церковь была изъята большевиками, кресты и купол были снесены, здание переоборудовано под местные нужды. В 1990-е годы, когда в России начали передавать церковное имущество обратно в лоно Русской Православной Церкви, местная администрация богоборцев решила переделать здание храма под Дом культуры, для чего наняла рабочих, которые пристроили к зданию часть с колоннами. Клуб просуществовал недолго, здание перестали эксплуатировать, и оно стало постепенно разрушаться.

Администрация района периодически предпринимала попытки передать здание Русской Православной Церкви, но на предложения принять участие хотя бы в частичном восстановлении храма РПЦ отвечала отказом, объясняя это отсутствием денег. В результате чего здание превратилось в руины.

В феврале 2024 года администрация района продала здание с торгов за 209 000 рублей, хотя стартовая цена составляла 1 054 000 рублей. Информация о торгах публичная, взята из открытых источников. И тут же на рекламных площадках «Авито» и «Циан» появились объявления о продаже здания уже за 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей. Была создана инициативная группа по выкупу здания у нового собственника, нашлись меценаты, готовые оплатить полную сумму, но в последний момент представители собственника нам отказали, объясняя это тем, что нашлись люди, готовые заплатить большую сумму. Удивительно, что у администрации Прионежского муниципального района не нашлось покупателей на здание, а у нового собственника сразу образовалась очередь из людей, готовых выкупить его по цене, в 10 раз превышающей цену покупки.

Сам факт накручивания цены на здание храма чудовищен для верующего человека! На дворе 2024 год: президент России Владимир Владимирович Путин после инаугурации счел нужным отправиться отслужить благодарственный молебен, взять благословение у Святейшего Патриарха, наши парни со знаменами Спаса Нерукотворного сейчас в бой идут, а в Карелии торгуют православными храмами, да еще и цену повыше пытаются выторговать.

В личной беседе с главой Прионежского муниципального района В.А.Сухаревым на просьбу урегулировать этот вопрос в досудебном порядке мне было в хамской форме сказано, что восстановить храм стоит пятьдесят миллионов рублей, и если «мои хозяева готовы платить такие деньги, то пусть накинут еще пару миллионов и купят его у нового собственника», и что он так бы и сделал. После этих слов дальнейшего диалога не получилось.

Просим Ваше Высокопреосвященство вмешаться в данный вопрос и повлиять на его урегулирование. На данный момент создана инициативная группа, готовая принять финансовое участие в установке поклонного Креста и постепенном восстановлении храма.

С надеждой на Вашу помощь, почтением и уважением неравнодушные христиане».

Пока судьба храма находится на перепутье. Что его ждет? Разрушение или возрождение?

Что имеем — не храним, потерявши – плачем? Из-за безразличия чиновников к культурному наследию русская поговорка как никогда актуальна.

Тем временем из уст в уста местные жители передавали рассказ про любопытный случай, который произошел в наши дни. Строители, приехавшие обустраивать полуразрушенную церковь под клуб, услышали ночью в церкви ангельское пение хора. Пошли туда, а там — пусто.

«Негоже людям храмами торговать, не богоугодное это дело»,

— в один голос говорят старожилы.

Испокон веков люди приходили в церковь с радостью или горем: за советом, поддержкой, с мечтами и просьбами. На протяжении тысячелетий храм считался душой народа. Как можно продать душу? И что будет со старым кладбищем? Его отдадут на поругание и распашут под огород? //Фото: скрин видео Веры Наволоцкой.