Перевалка и Университетский городок остались без света

С 17:00 в домах на Перевалке и в Университетском городке нет электричества. Энергетики устраняют повреждения на централизованных сетях, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Десятки домов также сегодня остались без горячей воды и тепла еще в одном районе Петрозаводска. По информации ЕДДС, благ цивилизации нет на улице Белорусская, 12, 15, 17, 26; улице Мелентьевой, 53, 59, 60; улице Ведлозерская, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 11-а, 11-б, 13, 13-а, 15, 16, 16-а; пр. Первомайский, 46, 46-а, 48, 50, 52, 54, 54-аА, 56, 58, 60, 62, 66, 68-а, 68-б.

Специалисты также устраняют повреждения на сетях. (фото pixabay.com, AJS1)