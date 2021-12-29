Мужчина хотел получить хорошую работу, но угодил в лапы мошенников

46-летний петрозаводчанин столкнулся с мошенниками при попытке устроитьсмя на заманчивую работу, рассказали в пресс-центре МВД по Карелии.

Мужчина увидел объявление о том, что крупная иностранная компания, занимающаяся золотодобычей, ищет работников. Соискателям обещали выгодный контракт, оплачиваемый переезд, проживание, достойную зарплату. Для помощи и сопровождения во время трудоустройства петрозаводчанину перезвонил якобы агент организации. Хотя никакого договора об оказании посреднических услуг заключено не было, горожанин переводил деньги на оплату организационных услуг и документов, надеясь, возместить расходы в будущем. В общей сложности житель Петрозаводска перевел 230 тысяч рублей.

Когда звонки прекратились, телефон агента фирмы оказался выключен, мужчина понял, что общался с мошенником. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. (фото pixabay.com, Mimzy)