Работник погиб при взрыве котла на предприятии в Петрозаводске

Руководитель предприятия по камнеобработке предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-центре Следкома. Трагедия произошла в сентябре 2020 года в цехе по изготовлению сувенирной продукции из шунгита в Петрозаводске.

36-летний директор организации привлек к работам сотрудника без опыта и необходимой квалификации, не оформил должным образом трудовые отношения с ним.

Мужчина трудился в производственном цехе, оснащенном водогрейным отопительным котлом. По версии следователей, директор не организовал надлежащую эксплуатацию отопительного котла. Вопреки требованиям охраны труда он не отстранил от работ, связанных с эксплуатацией отопительного котла, сотрудника, который не прошел обучение и инструктаж, не проконтролировал его работу.



В результате из-за неправильной эксплуатации отопительного котла произошел взрыв, работник погиб. Было возбуждено уголовное дело, оно направлено на рассмотрение в суд. Руководителю предприятия грозит до трех лет лишения свободы. (фото pnp.ru)