Перечислены признаки наличия у ребенка редкой болезни

Слабость, нарушение походки, нежелание заниматься физической активностью, мышечные боли и судороги могут указывать на то, что у ребенка развивается орфанное заболевание. Эти признаки назвала врач-нефролог Теа Маргиева, ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила специалист, именно эти симптомы описывают родители детей, которые страдают орфанными заболеваниями. При сравнении с другими детьми они обнаруживают, что их чадо быстрее устает.

Маргиева посоветовала родителям при обнаружении этих признаков срочно показать ребенка педиатру. Медицинским специалистам, в свою очередь, она порекомендовала проверять активность щелочной фосфатазы у юных пациентов с костными изменениями и задержкой роста.