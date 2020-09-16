Мишустин объяснил необходимость повышения налогов

Михаил Мишустин объяснил повышение налогов в России тем, что властям необходимо пополнять бюджет, чтобы исполнять социальные обязательства перед населением. Слова премьер-министра передает РИА Новости.

Второй человек в стране также ответил на заявления некоторых крупных компаний, утверждающих, что налоговая нагрузка растет только в отношении нефтяников.

По словам Мишустина, в сложный экономический период увеличение налогового бремени должно касаться всех, а не только нефтяные компании.

Ранее стало известно, что власти планируют увеличить акцизы на табак на 20 процентов. Это приведет к значительному подорожанию сигарет.