16 сентября 2020, 20:26
Эксперт развеял миф о пользе мармелада
Мармелад - та же самая конфета, которую маскируют под фруктовый продукт, считают специалисты
Фруктовая основа мармелада не делает полезным эту сладость. Такое мнение выразил диетолог Филипп Кузьменко, его слова приводит радио Sputnik.
Специалист рассказал, что исконно мармелад - это фруктовое лакомство. Он делается на основе фруктовых пюре или соков. Однако, низкокалорийным этот продукт не является.
«Чтобы съесть количество яблок, эквивалентное одной мармеладке, вам придется съесть три-четыре штуки. Плюс в яблоке есть клетчатка и другие полезные витамины, а в мармеладе этого нет», - сказал Кузьменко.
Диетолог рекомендовал оградить детей от сладостей до максимально возможного возраста. В таком случае они смогут наслаждаться вкусом продуктов, которые не приводят к ожирению.