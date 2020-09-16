Эксперт развеял миф о пользе мармелада

Фруктовая основа мармелада не делает полезным эту сладость. Такое мнение выразил диетолог Филипп Кузьменко, его слова приводит радио Sputnik.

Специалист рассказал, что исконно мармелад - это фруктовое лакомство. Он делается на основе фруктовых пюре или соков. Однако, низкокалорийным этот продукт не является.

«Чтобы съесть количество яблок, эквивалентное одной мармеладке, вам придется съесть три-четыре штуки. Плюс в яблоке есть клетчатка и другие полезные витамины, а в мармеладе этого нет», - сказал Кузьменко.

Диетолог рекомендовал оградить детей от сладостей до максимально возможного возраста. В таком случае они смогут наслаждаться вкусом продуктов, которые не приводят к ожирению.