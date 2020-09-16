16 сентября 2020, 18:47
Россиянам могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
В Госдуме готовы поддержать инициативу общественников о корректировке правил пользования материнским капиталом
В России могут расширить возможные варианты использования средств материнского капитала. С такой инициативой выступили общественники, пишут «Известия».
По мнению авторов инициативы, не всем семьям с детьми нужна ипотека и новое жилье. В то же время, отремонтировать имеющееся жилье порой очень важно. Поэтому предлагается направлять средства маткапитала также на ремонт жилых помещений.
Все фракции Госдумы выразили поддержку такому нововведению. Как отмечают в парламенте, главная задача государственной помощи семьям с детьми - это обеспечение комфортного уровня их жизни.