Пенсионный фонд озвучил даты выплаты пенсий жителям Карелии в августе

Региональное отделение Пенсионного фонда опубликовало график перечисления пенсий и социальных выплат через банки в августе.

Жителям Петрозаводска, которые получают пенсию в Сбербанке и пенсия которым была назначена после сентября 2015 года, выплата будет произведена 11 числа. Тем, кто получает пенсию в других кредитных организация, выплата придет 12 августа.

Петрозаводчанам, пожелавшим с 1 июня 2018 года получать пенсию через банк ВТБ, а также клиентам Почта Банк, Московского кредитного банка, Тинькофф Банка, Промсвязьбанка, Альфа Банка выплата будет произведена 23 августа.

Жителям районов Карелии пенсии, которым были назначены до сентября 2015 года, выплата придет 12 августа. Пенсии, которые были назначены после сентября 2015 года, а также тем, кто захотел получать пенсию через банк ВТБ с 1 июня 2018 года, выплата придет 23 числа. (фото unsplash.com, Mykyta Martynenko)